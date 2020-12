Burgemeester Rio de Janeiro opgepakt in corruptieonderzoek

De burgemeester van de Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro is dinsdag opgepakt op verdenking van corruptie en wordt vastgehouden. De arrestatie van Marcelo Crivella kwam negen dagen voor het einde van zijn ambtstermijn.

De rechter die de leiding heeft over het corruptieonderzoek noemt Crivella “het hoofd van een criminele organisatie in het burgemeesterskantoor van Rio de Janeiro met het doel om illegaal geld te verdienen op verschillende manieren”.

Nadat Crivella twee uur was verhoord werd hij vastgezet. Op televisiebeelden is te zien dat de burgemeester naar een gevangenis in het noorden van de stad werd vervoerd. Ook zijn er beelden van de arrestatie bij de burgemeester thuis, vroeg in de ochtend.

“Ik ben de burgemeester die het meest heeft gedaan tegen corruptie in Rio de Janeiro. Ik vraag om gerechtigheid”, zei Crivella. De burgemeester kreeg in de afgelopen verkiezingen de steun van de uiterst rechtse president Jair Bolsonaro, maar leed een forse nederlaag. Crivella, een voormalig dominee, zegt het slachtoffer te zijn van “politieke vervolging”.