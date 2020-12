Gezien, Kylian Mbappé? Radja Nainggolan is volledig klaar voor de kerstperiode met wel héél opvallende coupe

Inter wil af van Radja Nainggolan. Spelen doet de middenvelder niet en er is interesse uit de Serie A. Wat moet je dan tot de wintermercato? Trainen én je haar laten kleuren.

‘Il Ninja’ speelt eigenlijk geen grote rol in het team van trainer Antonio Conte. Hij kwam tot nu toe slechts 45 minuten in actie in vijf optredens. En deze maand speelde hij nog niet door ‘spiervermoeidheid’. Tussendoor zag hij Inter uitgeschakeld worden in de Champions League, al staan de Nerazzurri wel tweede in de Serie A en zit Romelu Lukaku al aan twaalf goals.

Nainggolan speelde vorig seizoen op huurbasis bij Cagliari, de club waar AS Roma hem jaren geleden wegkocht. De Sardiniërs willen de middenvelder al lang terughalen, maar zijn kostprijs bleek tot nu toe te hoog. Intussen meldde ook Torino zich voor ‘Il Ninja’.

Nainggolan traint wel in Milaan, maar het is voor hem echt afwachten tot de start van de transfermarkt in januari. De Antwerpenaar wil echter goedgemutst de kerstperiode ingaan en ging daarom langs bij de kapper, samen met de flamboyante ex-spits Marco Borriello (ex-Juventus en -Roma). Of hij had gewoon zin in een knipbeurt, dat kan ook. Nainggolan liet er een felrode kleur op z’n hoofd zetten en hij was er nog dolblij mee ook. Shine bright like a red diamond, Radja!