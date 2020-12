Hoofd van instantie die verkiezingen controleert vermoord in Kaboel

Het hoofd van een bekende organisatie die verkiezingen controleert, Yusuf Rashid, is om het leven gebracht bij een gewapende aanval door onbekenden in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Dat meldt de politie woensdag.

De chauffeur van Rashid raakte gewond bij de aanval, zegt politiewoordvoerder Ferdous Faramarz. Rashid was thuis vertrokken en was onderweg naar een persconferentie toen hij werd aangevallen. Hij stond aan het hoofd van het Free and Fair Election Forum of Afghanistan (FEFA) en was een bekende burgerrechtenactivist.

Nog geen enkele groep heeft de aanval opgeëist. De voorbije maanden steeg het aantal aanvallen op journalisten en burgerrechtenactivisten in Afghanistan.

Rahmatullah Nikzad Foto: AP

Maandag schoot een man nog een medewerker van Associated Press, Rahmatullah Nikzad, dood in de zuidoostelijke provincie Ghanzi. Hij is al de vijfde journalist die de voorbije twee maand vermoord werd in het land.