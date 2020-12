Nieuwe beelden van uit de hand gelopen politiecontrole lijken agenten gelijk te geven

/ Waterloo - Nieuwe beelden van de uit de hand gelopen politie-interventie lijken nu toch de versie van de agenten te bevestigen. Enkele dagen geleden reageerde een dokter uit het Waals-Brabantse Waterloo die na de controle ter plaatse kwam nog kwaad omdat verschillende leden van hetzelfde gezin hardhandig aangepakt waren.

De politie viel vrijdagavond een huis binnen in Waterloo na een melding van een lockdownfeestje. Hoe de bewoners daarop aangepakt zijn, noemde de huisarts “onrechtvaardig geweld”. Volgens de dokter had het gezin de avond ervoor het bezoek gekregen van de politie, na klachten van geluidsoverlast. “Zonder mandaat of geldige reden ging de politie het huis binnen. De moeder protesteerde en werd toen zomaar op de grond gegooid. Ze werd in elkaar geslagen door twee politieagenten. Ondertussen werd een pistool tegen het hoofd van de vader gezet.”

De moeder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, de kinderen slaagden erin om alles te filmen met hun gsm en deelden de video’s op sociale media.

De beelden werden op Instagram gedeeld en door de huisarts "onrechtvaardig geweld genoemd"

Maar nu lijken enkele nieuwe beelden in het voordeel van de agenten te spreken, meldt RTL Info. Het zou namelijk de versie van de politie en de aanklager bevestigen: de moeder zou als eerste hebben toegeslagen. Bewijs daarvoor kwam later in de video, waarin een meisje boos naar de politie roept: “Heb je nu echt een moeder in elkaar geslapen in het bijzijn van een 11-jarig meisje omdat ze een kleine klap uitdeelde?”

Met die woorden werd de versie van de politie bevestigd: dat aan hen opzettelijke slagen werden toegebracht. Een deel van het gezin wordt eind januari verhoord wegens opstandigheid, geweld tegen de politie en overtreding van de avondklok.

