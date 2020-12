Anderlecht zoekt nieuwe keeper na operatie voor Hendrik Van Crombrugge

De mist rond Hendrik Van Crombrugge (27) trekt weg. Eerst een handblessure, dan een kuitblessure en nu is het blijkbaar een rugletsel met uitstraling naar de kuit. Feit is dat Anderlecht zijn keeper zeker nog drie maanden kwijt is. Van Crombrugge werd al geopereerd en wordt pas in april terug verwacht. Omdat RSCA naast reservedoelman Timon Wellenreuther (25) alleen over jonkies Bart Verbruggen (18) en Rik Vercauteren (19) beschikt, zoekt het nog een extra keeper. Omdat RSCA naast reservedoelman Timon Wellenreuther (25) alleen over jonkies Bart Verbruggen (18) en Rik Vercauteren (19) beschikt, zoekt het nog een extra keeper;



Hendrik Van Crombrugge is al een tijdje op de sukkel. Op 8 november viel hij uit tegen AA Gent met een handletsel. Sindsdien speelde hij niet meer. De handkwetsuur was nochtans snel onder controle, maar Van Crombrugges kuit speelde op. Of moeten we zeggen zijn rug? De pijn in zijn been was afkomstig van een rugletsel dat uitstraalde via de zenuwen. Allerlei behandelingen boden geen soelaas en diepgaander onderzoek wees nu uit dat een operatie de beste manier is om het probleem op te lossen. “Dat is een stevige tegenvaller”, aldus Van Crombrugge. “Maar ik kom sterker terug.”

Mogelijk is er wel wat tijd verloren. De operatie moest er nu komen, want Van Crombrugge wil op tijd terug zijn voor het EK. Gisteren ging hij onder het mes en in het beste geval is de keeper er weer bij in de toppers tegen Antwerp en Club Brugge begin april. Met hopelijk daarna Play-off 1. Daar kan hij zich dan weer in de kijker spelen van Roberto Martinez.

Ondertussen doet Anderlecht een beroep op Timon Wellenreuther. Die heeft nog niet het aura van Van Crombrugge, maar toonde zich wel betrouwbaar. Op een paar schoonheidsfoutjes na, zoals tegen Charleroi. Na de Duitser volgen echter alleen nog Bart Verbruggen en Rik Vercauteren. De eerste wordt aangezien als een Nederlands toptalent, maar is met zijn 18 jaar nog erg jong. Anderlecht zou toch wel wat ervaring op de bank willen als back-up voor Wellenreuther.

Foto: Photo News

Daarom zoekt sportmanager Peter Verbeke in januari naar een nieuwe reservekeeper. Eentje die het klappen van de zweep kent, goedkoop is en kan leven met een rol als bankzitter. Op 5 oktober – RSCA vreesde toen ook (onterecht) een zware blessure bij Van Crombrugge na een botsing op Club Brugge – werd de transfervrije Sébastien Bruzzese (31) gepolst. Helaas tekende die vorige week bij Cercle Brugge. Bruzzese, ex-Anderlecht, had met 102 eersteklassematchen op de teller nochtans het ideale profiel. Paars-wit kijkt nu verder.

Trebel en Dimata

Toch was er ook goed nieuws uit de ziekenboeg. Bijna drie maanden na zijn knieoperatie stond Adrien Trebel weer op het trainingsveld. Als alles loopt zoals gepland, is hij in januari weer inzetbaar. Ook Landry Dimata is in principe fit genoeg om te spelen. Zijn knie verhindert hem niet om matchen af te werken, maar toch zit de spits al vier wedstrijden niet meer in de selectie. Het gaat eerder om een mentaal probleem. Dimata wil zich belangrijk voelen, maar Nmecha is ongenaakbaar en ook Dauda en Colassin passeerden hem in de pikorde. In oefenduels toonde Dimata niet genoeg honger. Hij moet de knop omdraaien.