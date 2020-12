Moskou verwacht “niets goeds” van Biden en zijn regering

Rusland verwacht “niets goeds” van de toekomstige Amerikaanse president Joe Biden. Dat meldt een viceminister voor Buitenlandse Zaken, Sergey Rjabkov. Het beleid van de Amerikaanse regering zal “Russofobisch” zijn.

“Het zou vreemd zijn om iets goeds te verwachten van mensen die, voor velen van hen, hun carrière hebben gebouwd op Russofobie”, verklaarde Rjabkov aan het Russische persbureau Interfax.

De spanningen tussen de twee landen lopen opnieuw op na een cyberaanval die het Amerikaanse ministerie van Financiën trof. Parlementariërs die door de inlichtingendiensten op de hoogte zijn gesteld, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en minister van Justitie Bill Barr hebben allemaal gezegd dat Rusland achter de aanval zit, maar Moskou ontkent alle betrokkenheid.

Rjabkov is een van de belangrijkste Russische gesprekspartners van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens hem moet Moskou een “selectieve dialoog” voeren met de VS en het enkel hebben over “onderwerpen die ons interesseren”.