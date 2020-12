De bedoeling achter Marc Van Ranst en zijn opvallende T-shirt met opschrift “F*ck 69”

Toen viroloog Marc Van Ranst opdook op de VRT-Instagrampagina “nws.nws.nws”, ging de meeste aandacht naar zijn opvallende flashy-roze polo. Daarop stond namelijk het opschrift “F*ck 69”. “Omdat het bovenaan op de stapel lag”, probeerde hij eerst nog. Nu is er de echte verklaring.

De slogan is een nieuwe campagne van Awel, de luisterlijn voor kinderen en jongeren, die aandacht wil vragen voor de mentale gezondheid van jongeren. Uit internationaal onderzoek blijkt dat meer dan 69% van de jongeren zich vandaag slechter voelt dan voor corona. Ook Awel zelf merkt een stijging in het aantal gesprekken over angst, eenzaamheid, somberheid, enzovoort. “Hoog tijd dus om een f*ck te geven om de mentale gezondheid van onze jongeren”, vindt Awel.



Deze polo is geen fashion statement. Wel een statement tegen 69%, want dat is hoeveel jongeren zich slechter voelen door de coronacrisis. Met de gesprekstips van Awel zeg ik samen met jongeren 'F*CK 69!' P.S. @JaniKazaltzis, wat vind je? #FCK69 @Awel_vzw pic.twitter.com/yOF7iJVpKI — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) December 23, 2020

Van Ranst is niet de enige bekende Vlaming die in de campagne zal opduiken, ook Leen Dendievel, Lotte Van Wesemael, Bouba Kalala, Emma Bale, Kawtar Ehlalouch en Tatyana Beloy scharen zich achter de campagne ‘F*CK 69’.

Bedoeling van de campagne is om tips te geven over hoe je een goed gesprek met jongeren kan aangaan. “Erover praten is belangrijk, maar we maken tijdens een gesprek vaak goedbedoelde fouten. Dan kan het gebeuren dat de ander afhaakt. Want als je echt ‘f*ck’ wil zeggen tegen die 69%, zeg dan ook ‘F*CK’ tegen deze 5.”

#1 F*CK OVER JEZELF BEGINNEN

Door al vlug over jezelf te praten, ontneem je de ander de kans om àlles op tafel te leggen. Al is de situatie voor jou ontzettend herkenbaar, wacht tot de ander echt zijn hart heeft kunnen luchten voor je over jouw eigen ervaring begint.

#2 F*CK ONOPRECHT ZIJN

Vraag alleen ‘Oe ist?’ als je dat echt wil weten. Reageer ook op een oprechte manier. Lief zijn is weinig waard als je het niet meent. Wees vooral zacht en ondersteunend, maar meen wat je zegt.

#3 F*CK PASSIEF LUISTEREN

Luister actief! Vat kort samen wat de ander net heeft verteld, en vraag of je het goed begrepen hebt. Zo help je alles op een rijtje te zetten, en toon je ook dat je echt wil verstaan wat er speelt. Wees ook niet bang om vragen te stellen. Hoe voelt dat dan voor jou? Wat bedoel je daar juist mee? Neem ook rustig de tijd en zorg voor zo weinig mogelijk afleiding tijdens jullie gesprek. Laat die gsm bijvoorbeeld even links liggen.

#4 F*CK OPLOSSINGEN FORCEREN

Het is vaak genoeg om te luisteren en mee te leven. Als je te snel met oplossingen komt, kan het gebeuren dat je gesprekspartner afhaakt. Vind je het heel erg voor die ander en zou je willen dat je het kon veranderen? Benoem dat dan gewoon: ‘F*ck das lastig. Ik vind het erg voor u.’ Het doet deugd als iemand meeleeft! Wil je gesprekspartner een concrete oplossing, dan zal die dat wel aangeven. Twijfel je? Vraag dan: wil je graag samen over mogelijke oplossingen nadenken? Even naar buiten gaan of samen gamen, kan trouwens ook echt helpen. Soms is afleiding net wat je nodig hebt.

#5 F*CK MINIMALISEREN

Je kwetsbaar opstellen is soms een grote stap. Je leeftijdsgenoten vinden het vaak heel eng om open over hun gevoelens te praten. Vergeet dan ook nooit hoeveel moed daarvoor nodig is. Denk niet dat het allemaal wel zal meevallen, en neem de ander ernstig. Zeg ook gerust: ‘Ik ben blij dat je dit met me deelt.’