Romelu Lukaku een top vijf spits in de wereld? Deze ene statistiek bewijst het

Hij kan er vanavond tegen Hellas Verona nog een paar bijdoen, maar Romelu Lukaku kan nu al terugblikken op een indrukwekkend voetbaljaar.

‘Big Rom’ deed in 2020 namelijk 35 keer de netten trillen voor Inter, in alle competities (competitie, beker en Europees). Daarmee moet de Rode Duivel slechts twee wereldtoppers voor zich dulden. Robert Lewandowski met 45 doelpunten voor Bayern en Cristiano Ronaldo met 41 doelpunten voor Juventus. Blijft Lukaku net voor: Erling Haaland (Dortmund) en Ciro Immobile (Lazio), beiden goed voor 33 goals dit kalenderjaar.

Daarna valt een gat naar Bruno Fernandes (Sporting Lissabon, Manchester United), die 27 doelpunten maakte. Dan komen Mo Salah (Liverpool) en Lionel Messi (FC Barcelona) met 26 goals. Patson Daka (RB Leipzig) en Kylian Mbappé (PSG) maken de top tien rond met 25 doelpunten.

Lukaku scoorde dit jaar ook nog eens vijf keer voor de nationale ploeg. Ronaldo drie keer, Lewandowski twee keer, Haaland zes keer en Immobile geen enkele keer.

De enige kritiek hier, is dat Lukaku wel 46 wedstrijden nodig had om 35 keer te scoren voor Inter. Omgerekend was hij dus goed voor één goal per 104 minuten. Daarmee doet hij even goed als Zlatan Ibrahimovic, maar zakt hij wel naar plek dertien. Hierbij leidt Haaland de dans met een doelpunt om de 73 minuten. Voor Atalanta-spits Luis Muriel (74), Lewandowski (76), Ronaldo (83) en Yusuf Yazici van OSC Lille (84).

Mooi is dat Genk-spits Paul Onuachu (117) en Beerschot-spelmaker Raphael Holzhauser (127) het beter doen dan Lionel Messi (151).