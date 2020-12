Reddingsplan voor Neckermann goedgekeurd, en da’s ook goed nieuws voor reizigers die nog een reservatie of voucher hadden

Goed nieuws voor de ruim 150 medewerkers van Neckermann en de duizenden Belgen die een vakantie hadden geboekt bij de reisorganisator maar die trip door corona én de financiële problemen van het bedrijf in het water zagen vallen: de rechtbank heeft het reddingsplan van Neckermann goedgekeurd. Het bedrijf krijgt begin 2021 een kapitaalsverhoging van 3,5 miljoen euro.

Maandag raakte al bekend dat 110 van de 119 schuldeisers ingestemd hadden met een schuldherschikking. Een van de grootste schuldeisers ging ermee akkoord dat zijn schuld van 2,2 miljoen euro niet wordt afgelost maar wordt omgezet in aandelen.

Neckermann is blij met de beslissing, laat CEO Laurent Allardin weten: “De reisorganisatie zal na afloop van de procedure een kapitaalverhoging van 3,5 miljoen euro doorvoeren. Wamos Group, de Spaanse aandeelhouder van Neckermann, is bereid om in januari het extra geld op tafel te leggen. Met de bijkomende financiële slagkracht stelt Neckermann de jobs van ruim 150 medewerkers in ons land veilig.” Al herhaalt de CEO ook zijn vraag aan de overheden om extra steun. “Willen ze de Belgische reissector, een van de grootste slachtoffers van de coronacrisis, ondersteunen of niet?”

Het huidige Neckermann ontstond uit het faillissement van Thomas Cook in de herfst van 2019. De Spaanse reisorganisatie Wamos Group nam 62 van de 91 vestigingen over en plaatste die onder het uithangbord van Neckermann, tot dan een dochtermerk van Thomas Cook. De reiswinkels kenden begin dit jaar een nieuwe start, maar het corona¬virus gooide na enkele maanden roet in het eten. De verkoop viel terug tot nul en eind oktober zocht Neckermann bescherming tegen zijn schuldeisers. Zo kreeg het tijd om financiële steun te vinden en de schulden te heronderhandelen.

Voorlopig blijven alle Neckermann-winkels nog gesloten. “We weten niet wanneer de reissector opnieuw zal kunnen opstarten, dat hangt niet van ons af en de informatie verandert elke dag. We hopen dat de komst van het vaccin zal helpen, zelfs al is dat niet voor meteen. We weten alleszins dat onze klanten zin hebben om weer te reizen en klaar zullen zijn als het weer mogelijk is.” Intussen kunnen klanten met vragen terecht op de vakantielijn (09/277.22.88) of in de webshop. Reizigers met een voucher of reservatie zullen die zonder problemen kunnen gebruiken, belooft Neckermann.