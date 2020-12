Naaktmodel Marisa Papen riskeert tot zeven jaar cel voor foto’s bij moskee in Istanboel

De naaktfoto’s die Limburgs model Marisa Papen (28) in 2018 maakte in de Turkse moskee Hagia Sophia én op een Turkse vlag, kunnen haar een gevangenisstraf opleveren tot zeven jaar. Dat schrijven Turkse media. In een aanklacht ingediend bij de rechtbank klinkt het dat die foto’s “een vernedering van de soevereiniteit van de staat” zijn.

Marisa Papen in de moskee Foto: Jesse Walker

Eerder vaardigde Turkije al een aanhoudingsbevel uit tegen Marisa Papen voor de bewuste foto’s in 2018. Nu vraagt de hoofdaanklager ook nog eens een gevangenisstraf van twee tot zeven jaar, wegens “het beledigen van de soevereiniteit van de staat” en “obsceniteit”.

Het is niet de eerste keer dat de naaktfoto’s Papen duur kunnen komen te staan. De Limburgse kreeg in het verleden ook al problemen toen ze naakt poseerde aan de Klaagmuur in Jeruzalem. Ze verbleef ook een nachtje in de cel na een fotoshoot in de tempel van Karnak in Egypte.

Het naaktmodel maakt de foto’s omdat ze er mensen wil toe aanzetten “bewust na te denken over wat verkeerd kan zijn aan een lichaam.”