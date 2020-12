‘Beste voetbalster ter wereld’ werd met veel bombarie aangekondigd, maar is na vijf matchen alweer weg bij club

De vrouwen van Tottenham moet het na nieuwjaar stellen zonder Alex Morgan. De Amerikaanse superster besloot om vervroegd terug te keren naar de VS.

De 31-jarige aanvalster staat bekend als een van de beste, zo niet de beste, voetbalster ter wereld. Met de VS won ze al twee keer het WK en in 2012 nog olympisch goud. Op clubniveau won ze de Amerikaanse titel met de Portland Thorns FC (2013) en drie prijzen met Lyon (2017), waaronder de Champions League. Ze heeft sponsordeals met onder andere Nike en McDonalds, en stond vorig jaar nog op de cover van Sports Illustrated.

Haar tweede Europese periode werd echter een minder groot succes. Morgan beviel in mei van haar eerste kindje, Charlie Elena Carrasco.

De Amerikaanse stond snel weer op het veld, maar de competitie in Amerika lag door de coronacrisis stil, waardoor ze niet kon spelen met de Orlando Pride. En dus koos ze in september voor een transfer naar Tottenham.

“De speelster die groter is dan haar club”, titelde de gerenommeerde krant The Guardian’ destijds. “Morgan heeft meer dan 9 miljoen volgers op Instagram”, klonk het. “Dat zijn er meer dan Tottenham als club en de vrouwenploeg zit niet eens aan de 400.000 volgers.”

Vervroegd afscheid

Het leek een win-win voor alle partijen. Morgan kon opnieuw volledig fit geraken en Tottenham had er eindelijk een ster bij. De Spurs moesten ook geen transfersom betalen aan Orlando en USA Soccer betaalde het salaris van de wereldster, die vorig jaar nog een storm van kritiek kreeg na een opvallende viering van een doelpunt op het WK… tegen Engeland.

Maar Morgan maakte door aanhoudende knieproblemen pas in november haar debuut in de Engelse Super League. Begin december scoorde zijn haar eerste doelpunt, een penaltygoal tegen Brighton. Wat later zou ze ook scoren tegen Aston Villa. Maar momenteel staat Tottenham met 9 punten pas achtste op dertien ploegen en nu zijn de Spurs ook hun Amerikaanse ster kwijt. Morgan trekt na vijf wedstrijden de Londense deur achter zich dicht. Ze keert terug naar de Orlando Pride, waarmee ze in februari normaal aan de Amerikaanse competitie start.

“Ik zal deze club voor altijd dankbaar zijn”, aldus Morgan. “Ze hebben goed zorg gedragen voor mij en mijn familie. Ik realiseerde me vanaf de eerste minuut dat terecht was gekomen in een geweldige organisatie. Eentje die ervoor gezorgd heeft dat ik opnieuw ben gaan houden van voetbal. Bedankt iedereen om dit hoofdstuk zo speciaal te maken.”

Foto: Action Images via Reuters

Foto: ISOPIX