Honderden mensen zingen zonder mondmaskers kerstliedjes voor coronatestcentrum

In de Amerikaanse staat Californië worden de ziekenhuizen overspoeld door mensen die besmet raakten met het coronavirus omdat ze de maatregelen tijdens Thanksgiving aan hun laars lapten. Dat verklaarde de lokale overheid dinsdag. Maar die avond verzamelden honderden mensen voor een centrum waar coronatests worden uitgevoerd om - zonder mondmasker - kerstliedjes te zingen.

De protestactie werd georganiseerd door Kirk Cameron, een acteur die ooit de hoofdrol in de serie Growing Pains vertolkte en die de tv nu gebruikt om zijn geloof te prediken. Hij vindt dat de maatregelen tegen het coronavirus zoals social distancing, mondmaskers en het verbod op bijeenkomsten, “recht uit een griezelfilm” komen die “het leven en de realiteit willen herdefiniëren”.

Maar hoewel Cameron de actie “vredelievend” noemt, veroorzaakt hij veel ophef in de VS en op sociale media, vooral omdat Californië kreunt onder het aantal coronabesmettingen.

“Puur darwinisme”, klinkt het onder meer in de reacties op de video’s. “Jullie zouden zich moeten schamen. Het gaat hier niet over ‘leven in angst’ of ‘kuddegedrag’, maar over het respect voor mensen in de zorgsector, bejaarden en andere kwetsbare groepen. Het gaat over voor elkaar zorgen en mededogen tonen.”