Spanningen lopen hoog op in Dover: truckers gaan in de clinch met agenten

De spanningen tussen truckers en de Engelse politie lopen hoog op. In Dover, waar de vrachtwagenchauffeurs in kilometerslange files staan, was woensdagochtend een handgemeen met agenten.

Een groep truckers besloot in de buurt van de luchthaven waar ze met duizenden gedwongen moeten parkeren, tot een spontaan protest. De chauffeurs probeerden door het cordon van agenten heen te breken, zo meldt Skynews.

De truckers worden ongeduldig omdat nog steeds niet duidelijk is wanneer ze naar het continent kunnen doorrijden. Frankrijk had de grenzen gesloten uit angst voor de besmettelijkere Britse coronavariant. Dinsdag bereikten Engeland en Frankrijk wel een akkoord dat iedereen die geen corona heeft de grens mag passeren. De truckers moeten zich wel laten testen. Het Engelse leger is nu bezig met het opzetten van een teststraat voor de truckers zodat ze toch met kerst thuis kunnen zijn. Voor duizenden truckers die achteraan in de lange files staan, is het onwaarschijnlijk dat ze de kerstdis halen.