Coronasituatie in ons land is hoopgevend terwijl het er in de rest van Europa minder rooskleurig uitziet: hoe komt het dat België plots beter scoort?

De coronacijfers in ons land evolueren in de goede richting: het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen stijgt elke dag minder sterk en de hospitalisaties en sterfgevallen blijven stabiel. Het lijkt er steeds meer op dat we de situatie langzaam maar zeker onder controle krijgen. We doen het opmerkelijk beter dan andere landen, die het de voorbije maanden nochtans goed leken te doen. Wat hebben wij nu beter gedaan dan zij?