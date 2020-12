Eindelijk raak: Tigres wint CONCACAF Champions League

Het Mexicaanse Tigres heeft dinsdag de CONCACAF Champions League gewonnen, voor teams uit Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben. In de finale in het Amerikaanse Orlando haalden ze het met 2-1 van Los Angeles FC.

De Franse voormalige international André-Pierre Gignac scoorde zes minuten voor affluiten de winnende treffer. Op het uur was Tigres nochtans op achterstand gekomen, na de openingstreffer van Diego Rossi. Twaalf minuten later zorgde Hugo Ayala voor de gelijkmaker. In het slot klopte Gignac voormalig Club-doelman Kenneth Vermeer om het af te maken.

Voor Tigres is het de eerste eindwinst in de CONCACAF Champions League, na drie verloren finales (2016, 2017 en 2019). Hierdoor mogen ze ook deelnemen aan het WK voor clubs, dat van 1 tot 11 februari gehouden wordt.