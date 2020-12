Chaos in Verenigd Koninkrijk is al bitter voorsmaakje voor Brexit, en dat is geen goeie zaak voor Boris Johnson

De Britten hebben een bittere voorsmaak gekregen van hoe een no-deal-Brexit eruit zou kunnen zien. De Franse blokkade scherpte het schrikbeeld aan, met onder andere een snel slinkende voorraad fruit en groenten. Toch lijkt het weinig in beweging te zetten voor een akkoord. “Bevoorradingsproblemen komen er sowieso. Deal of niet”, zegt professor Europese studies Hendrik Vos (UGent).

Er zijn er die het een gijzeling noemden. Een poging van de Franse president Emmanuel Macron om de arm van de Britse premier Boris Johnson om te wringen. Maar of het nu politieke strategie was of oprechte ...