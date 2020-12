Toptalent Florian Wirtz verlengt contract bij Bayer Leverkusen: “Overtreft alle verwachtingen”

Het Duitse toptalent Florian Wirtz heeft zijn contract bij Bayer Leverkusen tot medio 2023 verlengd, zo maakte de club woensdag bekend.

De zeventienjarige Wirtz vierde zijn Bundesliga-debuut in mei en werd al snel de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga, een record dat hij onlangs moest afstaan aan Dortmund-sensatie Youssoufa Moukoko. In totaal droeg hij 27 keer het shirt van Leverkusen.

“In zijn eerste jaar bij de A-ploeg overtreft Florian alle verwachtingen”, klinkt het bij algemeen directeur Rudi Völler. “Als hij zo blijft voortdoen, zal dit het begin zijn van een grote carrière.”