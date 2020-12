Minister Ben Weyts wilde de scholen dit jaar koste wat kost openhouden: “Ik ben zelfs beschuldigd van moord”

Hij is de man die de scholen koste wat het kost wil openhouden en daarvoor het voorbije jaar ofwel bloemetjes ofwel modder kreeg toegeworpen. “Ik word door sommigen zelfs beschuldigd van moord”, zegt onderwijsminister Ben Weyts (50). Maar ondanks de polarisatie en de miserie van 2020 is Weyts tevreden over dit jaar. “De waardering voor het onderwijs is veel groter geworden.”