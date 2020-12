Conner Rousseau over een jaar lang SP.A-voorzitter: “2020 was een kutjaar, maar voor mij en de partij niet”

Eén jaar is Conner Rousseau (28) voorzitter van SP.A. Daarin heeft hij stevig aan de kar van de regeringsvorming getrokken – uiteindelijk met succes – en tekende hij voor de comeback van het jaar, met Frank Vandenbroucke als minister van Volksgezondheid. “2020 was een kutjaar, maar voor mij en de partij was het géén slecht jaar.”