Al 12 jaar probeert Cathy Berx de spotlights te mijden. Dat was dit jaar geen optie: “Ik kon niet niks doen”

You hate her or you love her. Sinds het afgelopen coronajaar heeft iedereen wel een mening over gouverneur Cathy Berx (51). Van lof voor haar kordate aanpak in de provincie Antwerpen tot kritiek omdat ze een overijverige sheriff zou zijn. Berx zelf houdt het hoofd daarbij opvallend koel. “Je kan nooit voor iedereen goed doen.”