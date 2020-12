Ex-prostituee krijgt vier jaar cel voor afpersing van klant die nadien uit het leven stapte

Tielt / Harelbeke -

Een 39-jarige ex-prostituee uit Tielt, die nu in Harelbeke woont, is in beroep veroordeeld tot vier jaar cel omdat ze een klant zodanig zwaar afperste dat die zichzelf van het leven beroofde. De man, een leraar, schonk haar 224.500 euro inclusief goudstaven.