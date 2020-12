Frankrijk wil onderhandelingen afronden voor nieuwjaar

De onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over een handelsakkoord zullen afgerond worden tegen nieuwjaar, met of zonder akkoord. Dat heeft de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune woensdag laten verstaan.

Op 1 januari vertrekt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese douane-unie en de interne markt. Er worden dan meteen douanetarieven en andere handelsbeperkende maatregelen van toepassing op de handel over het Kanaal indien er geen handelsakkoord in werking treedt.

In een vergadering met de ambassadeurs van de lidstaten liet de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier dinsdag verstaan dat hij de onderhandelingen met Londen desnoods na nieuwjaar wil voortzetten, maar dat vindt Beaune dus geen goed idee.

“Ik wil niet dat men na nieuwjaar nog verdergaat. Dit moet afgerond kunnen worden in de komende dagen. Deze onderhandelingen hadden al begin november ten einde moeten komen”, verklaarde Beaune op BFM Business. “Ik denk dat we tegen 31 december afgerond zullen hebben”.

Beaune begrijpt wel dat Barnier de tijdsdruk wil afwenden, ook al begint nieuwjaar dan met harde brexit. “Wat Barnier heeft willen zeggen, is dat wij Europeanen onszelf niet onder tijdsdruk moeten zetten door te zeggen: we ronden af op dat uur, die dag, want dan zouden we onszelf in een positie brengen waarin we slechte toegevingen doen”, legde hij uit.

De onderhandelingen zijn de voorbije dagen wel opnieuw in een stroomversnelling geraakt. Zo melden verscheidene media dat de Britse premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen nu regelmatig telefonisch contact hebben.

De Britse minister van Huisvesting Robert Jenrick toonde zich woensdagochtend op Sky News “redelijk optimistisch”. “Ik ben nog steeds redelijk optimistisch, maar ik heb geen nieuws te melden”, zei hij. “Op dit moment is er nog niet voldoende vooruitgang. Dit is nog geen deal waarvan de premier het gevoel heeft dat hij ermee kan instemmen”.

Volgens Jenrick blijven de afspraken over de toegang van Europese vissers tot Britse wateren en het gelijke speelveld voor bedrijven de belangrijkste obstakels voor een akkoord. Ook Jenrick prikt het einde van het jaar als deadline. “De premier heeft duidelijk gemaakt dat hij tot het einde zal onderhandelen, en dat is 31 december.”