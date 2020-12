Te duur, te traag en al achterhaald voor het helemaal klaar is: peperduur systeem dat Venetië moest beschermen, blijkt fiasco

“Vanaf nu zijn we veilig”, zo klonk het in oktober euforisch in Venetië. Voor het eerst had het waterkeringssysteem MOSE gewerkt en een overstroming voorkomen. Begin december spoelde de euforie weg met het wassende water en stond de stad weer blank. De conclusies die nu getrokken worden, zijn behoorlijk ontnuchterend. MOSE, dat 5,5 miljard heeft gekost, is te duur voor frequent gebruik, te traag, al achterhaald voor het helemaal klaar is en lijdt ook nog onder een politieke impasse.