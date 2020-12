“Drukste dag van het jaar” voor supermarkten

Supermarkten zetten zich schrap in de aanloop naar Kerstmis. Volgens Delhaize wordt het vandaag/woensdag de drukste dag van het jaar. “We verwachten vandaag anderhalf miljoen klanten over de vloer. Dat is twee keer zoveel als op een normale woensdag”, klinkt het bij de supermarktketen. Ook bij Colruyt is te horen dat 23 december traditioneel de drukste dag van het jaar is.