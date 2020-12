Politie legt personeelsfeestje met 15 aanwezigen stil in Tessenderlo

Tessenderlo -

De lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo heeft dinsdag een personeelsfeestje in een horecazaak stilgelegd op de Zavelberg in Tessenderlo. Op het feestje was een vijftiental personen aanwezig. Ze werden allemaal geverbaliseerd. Twee van de vijftien aanwezigen werden een tijdje bestuurlijk aangehouden. Dat maakte commissaris Eric Raymaekers van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo woensdag bekend.