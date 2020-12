Lilian Thuram heeft advies voor Rode Duivels in sterk interview over racisme: “Je mag niet in de val van witte mensen trappen”

Hij werd wereld- en Europees kampioen met Frankrijk en speelde jarenlang in Italië voor onder andere Juventus. Nu heeft Lilian Thuram een boek geschreven over racisme. In een uitgebreid interview met Knack vertelt de Fransman over zijn strijd daartegen. En ook wat over de Rode Duivels.

“Toen ik in Parijs ben aangekomen op negenjarige leeftijd, scholden de kinderen in mijn klas me uit voor vuile zwarte. Sindsdien probeer ik te begrijpen waar racisme vandaan komt en waartoe het moet dienen. Dat werkt bevrijdend. Ik heb het nooit anders geweten”, aldus Thuram, een van de beste verdedigers ooit, in gesprek met Knack. “Toen ik klein was, was er racisme. Toen ik professioneel voetballer werd, was er racisme. En nu mijn twee zonen professioneel voetballen, is er nog steeds racisme in de stadions. En waarom is dat zo? Omdat het voor de organiserende instanties gewoon geen prioriteit is om er korte metten mee te maken. Want het belangrijkste in het voetbal is uiteraard niet racisme een halt toe te roepen, maar dat de business blijft draaien. Als je kiest voor het geld, is onrechtvaardigheden bestrijden toch eerder een bijkomstigheid. En dat geldt bij uitbreiding voor heel onze samenleving.”

De Fransman maakte zich boos toen Romelu Lukaku het slachtoffer werd van racisme in Italië. “Zo vaak heb ik dat gezien en ook zelf meegemaakt. Als je racistisch wordt bejegend, proberen witte mensen je te doen geloven dat wat jij als racisme ervaart en de pijn die je voelt, niet reëel en dus niet legitiem zijn. Altijd weer zijn er mensen die zeggen: zo erg is het toch niet? Slachtoffers van racisme mogen niet in die val trappen. Racisme moet altijd en overal worden aangeklaagd. De generatie van mijn moeder aanvaardde de dingen te gemakkelijk. Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar, zei ze. Wat sommigen vandaag stoort, is dat steeds meer jongeren racisme niet langer pikken. En het niet meer accepteren als ze te horen krijgen: jullie zijn geen echte Fransen of geen echte Belgen.”

Foto: Guy Puttemans

Advies voor Rode Duivels

Thuram, wiens zoon Marcus Thuram onlangs een schorsing kreeg nadat hij in het gezicht van een tegenstander spuwde, was ook lyrisch over de Rode Duivels.

“De Rode Duivels zijn het beste landenteam ter wereld, niet? Los van de wereldbeker natuurlijk, maar ze voeren de FIFA-wereldranglijst aan. Het Belgische elftal beschikt over uitzonderlijke spelers, denk aan Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Eden Hazard, die jammer genoeg geblesseerd is. Ik hou ook heel veel van een speler als Thomas Meunier.”

“De wedstrijd tegen Frankrijk in de Nations League? Laten we hopen dat de beste wint, en dat dat Frankrijk wordt. Zelfs als Frankrijk verliest, zal dat de verloren wereldbeker niet aan België teruggeven. Bovendien mag je wedstrijden nooit als een revanche benaderen. Als jullie met die ingesteldheid naar die wedstrijd toeleven, zijn jullie tegen oktober 2021 totaal uitgeput”, klinkt het.