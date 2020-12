De lastigste kat van Australië is al toe aan vijfde baasje in zeven jaar tijd

Chester is niet zomaar een moeilijke kat. Hij is de meest lastige kat van Australië en zijn gedrag wordt door de lokale media zelfs als ‘demonisch’ omschreven. Hij is daarom ondertussen al toe aan zijn vijfde baasje.

Al vier families brachten Chester gedurende de afgelopen zeven jaar terug naar het asiel. “Anti-sociaal”, “een echte dr. Jekyll en mr. Hyde” en “ronduit demonisch”. Niemand kon het erg lang met hem uithouden. De laatste eigenaar omschreef hem als “goed met kippen”, “tolereert honden” en “hij valt onze oude kat en de buren aan.” Mensen wilden niet meer bij haar op bezoek komen als de kat niet opgesloten werd.

Maar toch was Chester een van de favorieten van het Lonsdale asiel. “Het kan dat hij nogal een ruig leven op straat had voordat hij bij ons terechtkwam. Hij wist heel duidelijk wat hij leuk vond en wat niet. Maar hij was heel aanhankelijk en kwam kopjes geven”, klonk het. Nu heeft het asiel voor de vijfde keer een thuis voor hem gevonden. Chester kan terecht bij Wilma die al langer een kat wil. “Ik ben alleen. Er zijn geen andere dieren. Ik ben op pensioen en ben veel thuis”, zei ze.