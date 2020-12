Wie verhuist naar Lier, Diest en Heist-op-den-Berg krijgt gratis maandabonnement De Lijn

Diest / Heist-op-den-Berg / Lier - Openbaarvervoersmaatschappij De Lijn start een proefproject in de gemeenten Lier, Diest en Heist-op-den-Berg om verhuizers een gratis maandabonnement te geven. De bedoeling is om het project in de loop van volgend jaar uit te rollen in heel Vlaanderen.

Elk jaar verhuizen ongeveer 600.000 Vlamingen. Zij moeten hun verplaatsingsgewoonten veranderen en staan open voor alternatieven. “Kortom, het ideale moment om de switch te maken naar duurzame mobiliteit”, aldus De Lijn woensdag in een persbericht.

De vervoersmaatschappij pakt daarom uit met een gratis probeerpakket voor verhuizers, dat bestaat uit een gratis maandabonnement voor De Lijn voor heel het gezin en een gratis MOBIB-kaart. Daarnaast biedt Cambio een gratis lidmaatschap voor twee maanden aan voor zijn deelauto’s en kan men 12 maanden lang een deelfiets uitproberen met een gratis lidmaatschap van Blue-bike. Cambio en Blue-bike rekenen dus enkel de gebruikerskost aan als een auto en/of fiets wordt ontleend.

De actie loopt eerst in Lier, Heist-op-den-Berg en Diest en wordt tijdens de eindejaarsperiode afgetrapt. Wie verhuist naar een van de steden of gemeenten of wie binnen de eigen gemeente of stad verhuist, komt in aanmerking voor het gratis probeerpakket. Het aanbod geldt eveneens voor wie de voorbije weken verhuisde, tot maximaal drie maanden geleden. Het gratis pakket wordt aangeboden via de onthaalloketten, al dan niet digitaal, van Lier, Diest en Heist-op-den-Berg.

De pilootactie loopt een drietal maanden. In het voorjaar van 2021 volgt een evaluatie. Het is de bedoeling om de actie nadien uit te rollen naar alle andere Vlaamse steden en gemeenten die geïnteresseerd zijn.