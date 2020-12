Lufthansa legt luchtbrug met 80 ton voedsel in naar Groot-Brittannië

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat een luchtbrug inleggen naar Groot-Brittannië. Ze levert 80 ton groenten en fruit voor de Britse supermarkten. Die dreigen de volgende dagen met tekorten te kampen, want in de Britse havens heerst chaos. Heel wat vrachtwagens staan er nog geblokkeerd, na de Franse inreisbeperkingen van eerder deze week.

Woensdagnamiddag vertrok een vrachtvliegtuig van het type Boeing 777 van Lufthansa, met als bestemming de luchthaven van Doncaster Sheffield in het midden van Engeland. De Duitsers bekijken nu of er ook de volgende dagen nog vrachtvluchten nodig zijn. Mogelijk wordt er ook gebruikgemaakt van passagierstoestellen om voedsel naar Groot-Brittannië te exporteren, aldus Lufthansa.

Zo’n 80 procent van de voedselimport in Groot-Brittannië komt uit de Europese Unie. Er wordt gevreesd voor tekorten vanaf Kerstmis.

In theorie is het vrachtverkeer vanaf woensdag weer mogelijk, maar toch heerst er chaos door de grote hoeveelheid gestrande trucks. In Dover doken woensdag beelden op van gefrustreerde vrachtwagenchauffeurs die de politie aanvielen.