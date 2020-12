Geert Bourgeois wil sleutelen aan beruchte ‘Brexit-artikel’

Amper een week voor het Britse vertrek uit de Europese interne markt weten bedrijven nog steeds niet hoe de handel met het Verenigd Koninkrijk vanaf nieuwjaar zal verlopen. “Dit is niet voor herhaling vatbaar”, zegt N-VA-Europarlementslid Geert Bourgeois. Hij wil het terugtrekkingsartikel uit het Europese verdrag bijsturen.

Op 29 maart 2017 activeerde het Verenigd Koninkrijk als eerste lidstaat ooit het befaamde artikel 50 dat een aantal spelregels voor een vertrek uit de Europese Unie vastlegt. Bourgeois hoopt dat het meteen de laatste keer ooit was dat het artikel werd ingeroepen. Toch toont de Brexitsaga volgens hem aan dat de procedure bijgeschaafd moet worden.

“Een vertrekkende lidstaat zou bij de activering van artikel 50 verplicht moeten worden om aan te geven welk toekomstig statuut het wenst”, meent Bourgeois. Dat kan volgens een samenwerking naar pakweg Noors, Turks of Canadees model zijn, of volgens de WTO-regels, maar de vertrekker moet in ieder geval meer duidelijkheid verschaffen. “De Britten zeiden: ‘Brexit means Brexit’, maar er was geen enkel concreet voorstel”, aldus de voormalige Vlaamse minister-president.

Daarnaast wil Bourgeois ook de huidige situatie van onzekerheid vermijden. Wat wordt het nu op 1 januari? Komen er douanetarieven, invoerquota, andere standaarden? Bij bedrijven rijzen momenteel de haren ten berge”, stelt hij vast. “Als je zes maanden voor de deadline nog steeds geen akkoord hebt bereikt, dan zou de overgangsperiode automatisch verlengd moeten worden”, stelt Bourgeois voor.

De huidige overgangsperiode, waarin het Verenigd Koninkrijk nog steeds deel uitmaakt van de douane-unie en de interne markt, is vastgelegd in het terugtrekkingsakkoord dat Europeanen en Britten eind vorig jaar bereikten en eind januari van kracht werd. Tot eind juni kon de Britse regering verzoeken om die overgangsperiode te verlengen, maar premier Boris Johnson heeft dat steeds van de hand gewezen.