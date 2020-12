Waanzinnige statistieken en vorige zomer nog op het verlanglijstje van Mourinho: wie is Bas Dost (31), de natte droom van Club Brugge?

Brugge -

233 goals in 450 matchen in clubverband, iets meer dan één goal om de twee matchen. Bas Dost (31) is de doelpuntenmachine waar Club Brugge al jaren van droomt. Als er met Frankfurt een akkoord gevonden wordt over de prijs – de Duitsers willen nog 6 miljoen euro – heeft coach Philippe Clement zijn missing link te pakken. Het zou een nieuwe opmerkelijke stap zijn voor de lange Nederlander, die altijd een eigenzinnig carrièrepad heeft bewandeld.