Berlijns ziekenhuis bevestigt vergiftiging Navalny in finaal rapport

De Berlijnse artsen die de Russische oppositieleider Aleksej Navalny hebben behandeld, hebben woensdag de klinische details van zijn vergiftiging vrijgegeven. Daaruit blijkt nog maar eens dat de Russische oppositieleider is vergiftigd met het chemische zenuwgas novitsjok.

Russische ambtenaren eisen al maanden een rapport omdat ze ‘geen hard bewijs’ hebben gekregen dat Navalny is vergiftigd met novitsjok, een zenuwgas dat vorige eeuw werd ontwikkeld door de Sovjet-Unie.

De artsen van het Berlijnse ziekenhuis Charité hebben wel degelijk het gas ontdekt in de bloedbaan van Navalny na zijn opname in augustus, zo blijkt uit het finale rapport dat deze week door het peerreviewed medische tijdschrift The Lancet werd gepubliceerd.

Volgens het artikel raakte de Russische opposant na het verschijnen van de eerste symptomen in een coma. Zijn hartslag was sterk gedaald, net als zijn lichaamstemperatuur (tot 33,5 graden).

Navalny (44) had de vergiftiging nauwelijks overleefd. “Zijn goede gezondheidstoestand vóór de vergiftiging heeft waarschijnlijk in zijn voordeel gespeeld voor zijn herstel”, klinkt het in het rapport. Die vaststelling staat in contrast met de conclusies van de Russische artsen die Navalny’s levensstijl en algemene gezondheidstoestand in twijfel trokken.

Intussen heeft Navalny zelf gereageerd op de bevindingen. “Het belangrijkste is dat Vladimir Poetin opgelucht is. Bij elke persconferentie klaagt hij: ‘Wanneer zullen de Duitsers ons hun gegevens geven?’“, schreef Navalny op Facebook. “Het maakt nu niet uit, de medische gegevens zijn nu gepubliceerd en beschikbaar voor de hele wereld.”

Navalny werd op 20 augustus tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland ernstig ziek. Hij werd aanvankelijk twee dagen in een ziekenhuis in de Siberische stad Omsk behandeld voordat hij werd geëvacueerd naar een ziekenhuis in Berlijn. Sindsdien heeft hij de Russische geheime diensten ervan beschuldigd achter de moordpoging op hem te zitten, maar dat wordt stellig ontkend door Rusland. Ook de Europese Unie had Rusland om uitleg gevraagd en heeft sancties opgelegd.