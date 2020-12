“Overname voor tiende van prijs geweigerd”: waarom het geen toeval is dat Elon Musk nu “monumentale flater” van Apple bekendmaakt

Apple had Tesla in 2017 voor zo’n 60 miljard dollar kunnen kopen. Als het klopt wat de flamboyante Tesla-topman Elon Musk tweette, dan heeft Apple-CEO Tim Cook misschien wel de grootste businessflater aller tijden op zijn naam: de producent van elektrische auto’s is vandaag tien keer meer waard dan toen. Dat zo’n tweet nu naar buiten komt, is bovendien geen toeval.