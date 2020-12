Onderzoeker bokst hongerige leeuw op de neus, vlucht en wordt gered door halfnaakte collega en ranger

Een man die in Botswana als onderzoeker werkt van wilde dieren, is op spectaculaire manier aan een hongerige leeuw ontsnapt. “Ik zag zijn neus door m’n tent duwen, heb er hard op geslagen en ben daarna weggelopen”, zegt Gotz Neef, die nadien nog meermaals gebeten werd, maar het incident dankzij enkele vrienden toch overleefde.

Gotz Neef, een 32-jarige man, was aan het slapen in een tent in Okavango Delta in Botswana, een domein dat bekendstaat als het favoriete plekje van de Britse prins Harry. De onderzoeker werkt in het park en slaapt gewoonlijk buiten. Maar ditmaal stond er ’s nachts dus een hongerige leeuw aan z’n tent te snuffelen. Neef vertelt hoe hij de snuit van het beest tegen de tent zag wrijven. In een moment van paniek gaf de man een harde klap op de neus van het dier, waardoor het hongerige dier natuurlijk razend werd. Daarop liep Neef weg, maar hij kon niet verhinderen dat het dier hem toch te grazen nam.

De leeuw werd na het incident uit z’n lijden verlost. Foto: RR

Intussen was Rainer Von Brandis, een collega van Neef, ook wakker geworden. “Ik had enkel een T-shirt aan en ben met een tak in de hand naar Neef gelopen. Het zal geen mooi zich geweest zijn: naakt van m’n middel naar beneden, met een zaklamp op m’n hoofd, terwijl ik aan het schreeuwen was naar die leeuw. Maar toen ik Neef zag, had de leeuw al één poot op hem. Gelukkig was de leeuw meer bezig met kauwen aan de tent dan aan mijn collega. Toen ik in de buurt een hoop olifantendrollen zag liggen, heb ik het dier daarmee bekogeld.”

“Heel goed ging dat niet, dus begon ik met takken te werpen, maar ook dat had weinig effect. Intussen was die leeuw wél weer mijn vriend aan het aanvallen. Net op dat moment kwam hoofdranger Tomalets Setlabosha naar buiten.”

Hij probeerde het dier nog af te schrikken met een soort bommetje, maar toen dat niet lukte stapte de hoofdranger in zijn Land Cruiser en reed hij de leeuw aan. “Het was de enige manier om Neef te redden. Toen hij hem drie keer geraakt had, is de leeuw gevlucht.”

De groep vond het dier later terug en uiteindelijk werd besloten om het uit z’n lijden te verlossen. Neef Gotz werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Vooral aan z’n arm had hij diepe bijtwonden. Intussen is hij wel weer aan de betere hand.