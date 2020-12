Pechvogel Thorgan Hazard valt bij Dortmund uit met nieuwe spierblessure

Borussia Dortmund moet het opnieuw enkele weken zonder Thorgan Hazard doen. De Rode Duivel, die net hersteld was van een verrekking aan het dijbeen, liep dinsdagavond tijdens de bekerwedstrijd bij tweedeklasser Eintracht Braunschweig (0-2 zege) een nieuwe spierblessure op. Dortmund maakte het nieuws woensdagnamiddag bekend.

Hazard kon afgelopen maandag pas de groepstrainingen met Dortmund hervatten. Hij zat meteen in de selectie voor de bekermatch een dag later en mocht zeven minuten voor tijd ook invallen. In die korte tijdspanne ging het opnieuw mis. Dortmund laat weten dat Hazard “meerdere weken” out zal zijn.

Door de zege in Braunschweig plaatsten de Borussen zich dinsdag voor de zestiende finales van de DFB Pokal. In de competitie sloot Dortmund het jaar af als vijfde met 22 punten, acht punten minder dan leider Bayern München. De Bundesliga ging na afgelopen weekend een korte winterstop in. De veertiende speeldag wordt in het eerste weekend van januari afgewerkt.