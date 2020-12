Tweede gemuteerde variant in Verenigd Koninkrijk vastgesteld

“Het is erg zorgwekkend”, zei de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock. Hij gaf woensdag een persconferentie over de huidige coronasituatie in het Verenigd Koninkrijk en het ziet er niet goed uit. De cijfers gaan omhoog en er is opnieuw een nieuwe variant ontdekt.

Tijdens de persconferentie gaf de Britse minister aan dat de cijfers in het land niet goed zijn. “Het aantal besmettingen is met 57 procent omhoog gegaan in de laatste week”, zei hij. “Na alle inspanningen die we gedaan hebben om het virus onder controle te krijgen, hebben we nu een nieuwe, meer besmettelijke variant. Ik weet dat de meeste mensen begrijpen wat we moeten doen om hier door te geraken.” Daarom kondigde hij voor verschillende regio’s strengere maatregelen aan vanaf 26 december.

Nieuwe variant

Daarnaast waarschuwde de minister ook voor een tweede gemuteerde variant. Er zouden twee reizigers uit Zuid-Afrika aangekomen zijn in het VK en zij zouden drager zijn een andere gemuteerde variant van het coronavirus dan die al in het VK rondgaat. De reizigers werden in quarantaine geplaatst en worden voorlopig onderzocht. Er wordt ook onmiddellijk een reisbeperking ingevoerd.

“Het gaat om variant die nog besmettelijker is en nog verder gemuteerd is dan de nieuwe versie die we hier nu al hebben”, zei de minister. “Wie in de laatste twee weken in Zuid-Afrika geweest is of nauw contact heeft gehad met iemand die in Zuid-Afrika is geweest, vragen we om in quarantaine te gaan terwijl we dit verder onderzoeken.”

Er werd wel aangegeven dat de nieuwe Zuid-Afrikaanse variant niet gevaarlijker zou zijn. “We weten ondertussen heel wat meer over onze eigen gemuteerde variant en we weten dat die niet voor een ander ziektebeeld zorgt. Dat zou ook het geval zijn voor de Zuid-Afrikaanse variant. Ze zijn beide wel besmettelijker. Maar we moeten dit verder onderzoeken”, klonk het. “Het zal niet zorgen voor meer zieken en doden, maar wel voor meer besmettingen.”

Een volledige lockdown is voorlopig niet nodig, klonk het. Volgens de minister is de nieuwe variant erg geconcentreerd. “Virussen muteren, dus dit is geen verrassing.”