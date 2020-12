Vallen vele kerstplannnen in het water? Kinderen jonger dan 12 tellen wél mee als knuffelcontact

Even met de baby op bezoek bij je knuffelcontact? Mag niet. “Kinderen jonger dan 12 tellen wél mee als knuffelcontact”, zegt woordvoerder Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum. En dus ook als de ene bezoeker die u thuis mag ontvangen. De regel bestond al langer, maar is zo verwarrend gecommuniceerd dat zelfs de corona-infolijn hem verkeerd interpreteert.

Kinderen jonger dan twaalf tellen niet mee: dat was bijna het mantra de voorbije maanden. Ze moeten geen mondmasker dragen, hebben andere regels op school, mogen gewoon in groep spelen in de speeltuin ...