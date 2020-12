Siemen Voet en Nina Derwael moeten nog een weekje langer in quarantaine blijven

Siemen Voet, de verdediger van KV Mechelen, moet een extra week in quarantaine blijven. Hij testte opnieuw positief op COVID-19. Voet is de vriend van turnkampioene Nina Derwael. Zij verblijft sinds vorige week donderdag ook in quarantaine na een positieve test.

In de spelersgroep van KV Mechelen is Voet nog als enige besmet met het coronavirus. Vier stafleden testten wel opnieuw positief. Ook zij moeten langer in quarantaine. Mechelen moest de voorbije twee competitiewedstrijden nagenoeg haar volledige staf missen door coronabesmettingen. Donderdag staat in Mechelen een nieuwe test gepland voor de hele groep in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Moeskroen.

Voet is sinds vorige week voor de tweede keer in drie maanden coronapositief. De verdediger had niet voldoende antistoffen aangemaakt na zijn eerste besmetting in oktober en moest dus opnieuw in quarantaine.