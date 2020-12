“Toestand voor vrachtwagenchauffeurs in Dover nog altijd erg problematisch”

Sinds woensdag mogen vrachtwagenchauffeurs opnieuw vanuit Dover naar Calais, als ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen, maar de toestand is er nog altijd erg problematisch. Dat zegt Isabelle De Maegt van Febetra, de Belgische federatie van transporteurs. Ze verwacht dan ook dat heel wat van die chauffeurs kerstavond in hun truck zullen moeten doorbrengen.

In het graafschap Kent zijn volgens De Maegt zo’n 10.000 vrachtwagens gestrand, omdat Frankrijk enkele dagen de grens gesloten hield nadat een nieuwe Britse variant van het coronavirus was opgedoken, die nog besmettelijker bleek. Sinds woensdagochtend is de grens weer open, maar chauffeurs moeten wel een negatieve coronatest kunnen voorleggen voor ze Frankrijk binnen mogen.

Het organiseren van die testen gebeurt volgens De Maegt erg chaotisch. Truckers klagen over een gebrek aan informatie en sanitair. “Het is schandalig hoe men de mensen daar behandelt”, aldus de Febetra-woordvoerster. “Gelukkig aanvaardt Frankrijk sneltesten, anders was de situatie nog dramatischer geweest”.

Niet thuis met kerst

Vrachtwagens steken intussen wel de grens over, maar het gaat allemaal erg traag. “De Eurotunnel heeft een capaciteit van 32 vrachtwagens per shuttle, één op de tien minuten”, klinkt het. Ze verwacht dan ook dat de meeste chauffeurs kerst niet thuis zullen kunnen vieren, tenzij het testen plots heel vlot zou verlopen.

Sommige transportbedrijven zoeken intussen een alternatieve route, via een andere Britse haven naar Nederland bijvoorbeeld, maar ook dat verloopt niet zonder problemen, gezien de congestie.

Febetra acht het weinig waarschijnlijk dat er dezer dagen nog Belgische transporteurs zouden vertrekken naar Groot-Brittannië. “Eerst en vooral moet men een klant vinden die bereid is om de meerkost te betalen en anderzijds moet men ook een chauffeur bereid vinden om te vertrekken, zonder te weten wanneer hij weer thuis geraakt”.