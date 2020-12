Renaud Emond en Anthony Limbombe moeten voortaan luisteren naar voormalig Frans bondscoach Raymond Domenech

De voormalige Franse bondscoach Raymond Domenech is de nieuwe coach van eersteklasser FC Nantes, zo vernam nieuwsagentschap AFP woensdag uit goede bron. Domenech zou er overnemen tot eind dit seizoen. Officiële bevestiging is er nog niet.

Voor de 68-jarige Domenech is het de eerste trainersopdracht sinds het debacle met de Franse nationale ploeg op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Na onder meer een spelersstaking in het trainingsoord in Knysna volgde toen een vroegtijdige uitschakeling in de groepsfase met een één op negen. Voor Domenech wordt het de eerste opdracht bij een club sinds zijn ontslag bij Olympique Lyon in 1993. Met zijn 68 jaar heeft hij bovendien de leeftijdslimiet van de Franse profliga LFP overschreden en dus moet er nog een uitzondering gevraagd worden.

Volgens bronnen stond Nantes dicht bij een overeenkomst met de Zwitser René Weiler, maar stak voorzitter Waldemar Kita daar in extremis nog een stokje voor, aangezien de fans ontevreden zijn over de almaar toenemende macht van de Belgische spelersmakelaar Mogi Bayat bij de club. Bij de nummer vijftien in de Ligue 1 heeft hij met Renaud Emond, Imran Louza en Charles Traoré nog enkele spelers onder contract. Met ook nog Moses Simon, Anthony Limbombe, Kalifa Coulibaly en Dennis Appiah op de spelerslijst is de link met België overduidelijk. Ook de komst van Domenech lokt intussen echter heel wat supportersprotest uit op sociale media.