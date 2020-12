Nieuwe expertise bevestigt: Maradona was op moment van overlijden niet onder invloed van alcohol of drugs

De Argentijnse voetballegende Diego Maradona was bij zijn overlijden op 25 november niet onder invloed van alcohol of drugs, zo wees bijkomende expertise definitief uit. De betreurde voormalige voetballer leed wel aan lever-, nier- en cardiovasculaire aandoeningen.

De bijkomende expertise werd opgelegd door het parket van San Isidro om na te gaan of de behandeling van Maradona bij zijn aankomst in het ziekenhuis al dan niet volgens de voorschriften is verlopen. Tegen de behandelende chirurg loopt intussen een onderzoek wegens onvrijwillige doodslag.

Toxicologische analyses brachten wel sporen van meerdere medicamenten in zijn lichaam aan het licht, waaronder een antidepressivum. “Hetgeen we niet vonden in zijn bloed, is evenwel minstens zo belangrijk”, bekende een onderzoeker aan agentschap Telam. “Uit het toxicologisch onderzoek blijkt immers dat hij bij zijn opname geen medicatie voor zijn hartproblemen gekregen heeft.”

Uit de autopsie bleek eerder dat Maradona overleed aan een acuut longoedeem, chronisch hartfalen en cardiomyopathie, een aandoening aan de hartspier.