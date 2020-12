Voor de online shopper, de zakenreiziger of de doorsneegebruiker: welke kredietkaart past er bij jouw profiel?

De ene kredietkaart is de andere niet, gewoon omdat de ene consument de andere niet is. “Waarom zou je tientallen euro’s per jaar betalen voor een kaart met diverse reisverzekeringen als je die alleen gebruikt voor online winkelen”, zegt Quentin Denis, CEO van TopCompare.be. Om u aan de geknipte kredietkaart te helpen, hield de vergelijkingssite 91 kredietkaarten die in België worden aangeboden tegen het licht.