Marc Brys op zijn hoede voor transferperiode: “Moeten ons wapenen tegen vertrek sterkhouder”

Elk nadeel heb z'n voordeel, maar het omgekeerde geldt eveneens. OHL is onverhoopt succesvol dit seizoen met een voorlopige vierde plaats als resultaat, maar coach Marc Brys houdt er rekening mee dat één of meerdere van zijn sleutelspelers zich zodanig in de kijker speelde dat een transfer zich opdringt. "We moeten ons wapenen tegen een vertrek van een sterkhouder", klinkt het.

Verschillende spelers van OHL hebben zich de voorbije maanden in de kijker gespeeld. We denken dan in de eerste plaats aan Thomas Henry, Xavier Mercier en Kamal Sowah. Marc Brys is er niet honderd procent gerust in dat zij ook in februari nog aan Den Dreef voetballen. "Eerlijk: dat is een item bij ons momenteel. Onze club bevindt zich in een solide situatie dus de kans lijkt me klein dat ze vertrekken, maar ze lopen natuurlijk wel in de kijker", aldus Brys. "Als het plaatje klopt, kan een transfer er altijd komen. Iedereen heeft zijn prijs. Ik vind dat we altijd rekening moeten houden met een vertrek, en ons daar ook tegen wapenen."

Er lopen bij OHL overigens ook spelers rond die voor weinig geld weg mogen. Mannen in de reservekern als Jérémy Perbet, Tom Van Hyfte en Stallone Limbombe zijn op overschot. "Of zij vertrekken? Dat mag ik hopen", stelt Brys klaar en duidelijk. "Niemand is gelukkig met hun huidige situatie en ik hoop dat die groep gereduceerd kan worden of zelfs kan verdwijnen."

Spits is prioritair

Op het vlak van inkomende transfers zijn ze bij OHL niet van plan om héél zwaar toe te slaan, maar ze denken wel nog aan een drietal versterkingen. "Ons budget voor dit seizoen is nog niet op", vertelt Brys. "We willen ofwel certitudes die meteen inpasbaar zijn, ofwel gasten die we kunnen klaarstomen voor volgend seizoen." Een doublure voor Thomas Henry is prioritair. "We zitten momenteel in een situatie waarin we hem niet kunnen missen."

Voor de winterstop en de bijbehorende mercato eraan komen, treft OHL zaterdag eerst nog Oostende. De Leuvenaars moeten iets rechtzetten na hun recente één op zes. "Zo zien wij dat niet. Wij zien een tien op vijftien deze maand", zegt Brys. "Maar uiteraard willen wij het jaar goed afsluiten. Makkelijk wordt dat niet, want Oostende beschikt over een enorm loopvermogen en is moeilijk te bekampen."