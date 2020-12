Na de ontdekking van een tweede mutatie van het coronavirus: “Geen goed nieuws, we moeten dit heel goed opvolgen”

Eerst een Engelse, nu een Zuid-Afrikaanse… Nadat een “tot 70 procent besmettelijkere variant” van het coronavirus het Verenigd Koninkrijk al tot een nieuwe lockdown verplichtte, is nu een nieuwe mutatie geregistreerd. In de Zuid-Afrikaanse regio Nelson Mandelabaai, met de grootstad Port Elizabeth, deze keer. Wat betekent dat voor ons land? En voor de coronavaccins?

In het Verenigd Koninkrijk is hij al opgedoken, maar volgens professor Marc Van Ranst (KU Leuven) wijst niets er momenteel op dat de zogeheten 501.V2-mutatie al in België aanwezig is. “We hebben deze ...