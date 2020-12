Efteling overweegt juridische stappen tegen koppel dat pornofilm opnam in vakantiepark

Pretpark de Efteling overweegt juridische stappen te nemen tegen een koppel dat afgelopen zomer een pornofilm opnam in hun vakantiepark. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. “Dit hoort niet thuis in een pretpark waar gezinnen met kinderen komen.”

De film zou opgenomen zijn in Bosrijk, het vakantiepark van het pretpark. Er is dan ook muziek van de Efteling op de achtergrond te horen en er zijn verschillende beelden van het park te zien. De 51 minuten durende video zou ondertussen ook al zo’n 11.000 keer bekeken zijn op Pornhub.

De Efteling is niet te spreken over het incident en overweegt juridische stappen te nemen. “Dit hoort niet thuis in een pretpark waar gezinnen met kinderen komen”, klinkt het. Al is het wel de vraag om zulke stappen nemen ook effectief mogelijk is. Iedereen kan video’s op de pornowebsite plaatsen. De Efteling onderzoekt momenteel wie de video maakte.