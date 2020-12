3 op 4 zelfstandigen hebben moeite om huur op tijd te betalen

Bijna drie op de vier huurders van een handelspand hebben sinds het begin van de pandemie grote moeite om hun huur op tijd te betalen. Zij kunnen wel terugvallen op de Vlaamse handelshuurlening, maar die vereist dat huisbazen twee maanden huur laten vallen. En dat zien die laatsten niet zitten.

Door de coronacrisis zien tal van zelfstandigen zwarte sneeuw. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen bij 954 winkeliers, horeca-uitbaters en contactberoepers. Liefst 74 procent had sinds het uitbreken van de crisis in maart/april moeite om de huur elke maand op tijd te betalen. “Als je weet dat de gemiddelde handelshuur rond de 2.200 euro ligt, begrijp je waar het gros van de federale en regionale steun naartoe gaat, zeker als je zaak gesloten blijft maar je vaste kosten gewoon doorlopen”, zegt Christine Mattheeuws, de afscheidnemend voorzitter van het NSZ.

Door die liquiditeitsproblemen vroegen bijna zeven op de tien handelaars aan hun huisbaas om een geste te doen. “De ene helft vroeg om een uitzonderlijke vrijstelling van hun huur, de andere helft vroeg om een tijdelijke vermindering van het bedrag.” Maar twee op de drie kwamen van een kale reis terug: “Veel verhuurders kampen naar eigen zeggen ook met geldproblemen en hebben de centen nodig om hun eigen kosten te betalen.”

Goodwill

Vlaanderen – en binnenkort ook Brussel – mag dan al een oplossing bedacht hebben in de vorm van de handelshuurlening, waarbij de overheid maximaal vier maanden huur en 60.000 euro per pand voorschiet: ook dat systeem is een slag in het water. “De huurder moet op de goodwill van de eigenaar rekenen. Die moet vrijwillig in het systeem stappen en op de koop toe twee maanden huur kwijtschelden”, zegt Mattheeuws.

Het NSZ vraagt meer soepelheid aan zowel de overheid als de verhuurders. “Want anders dreigen nog meer zelfstandigen failliet te gaan, en daar is niemand bij gebaat. Ook de verhuurder niet. Want vind in deze tijden maar eens een andere huurder tegen dezelfde voorwaarden.”