“Goudstaven werden bewust verstopt in Brusselse riool”: maar door wie?

Brussel - De twee peperdure goudstaven die dinsdagochtend door twee arbeiders in de Brusselse riolen werden gevonden, zijn daar zo goed als zeker bewust achtergelaten. Ze zaten in een plastic zak. Speurders proberen nu aan de hand van stempels op de goudstaven hun afkomst te achterhalen.

Twee arbeiders van de maatschappij Brussel Net vonden de twee goudstaven dinsdagochtend rond kwart over negen in een rioolputje aan de Brusselse Zavel. “Ze lagen niet in de brede rioolbuis die onder de straat het afvalwater afvoert, maar wel in de kleine straatkolken die het regenwater vanop straat opvangen”, zegt Etienne Cornesse, woordvoerder van Brussel Net.

In een rioolputje op deze plek vonden twee arbeiders dinsdagochtend de twee goudstaven terug. Foto: RTL

De twee arbeiders moesten vanop straat met een machine de rioolputjes leegzuigen. Toen één arbeider het rooster van het bewuste putje optilde, zag hij een witte plastic zak, met daarin twee goudstaven.

“De arbeiders hebben onmiddellijk de politie gebeld”, zegt Cornesse. De twee klompen van elk één kilo, zijn samen 98.000 euro waard.

“Goudstaven werden verstopt”

“Het is uitgesloten dat die staven daar per toeval zijn beland”, zegt Cornesse. Het is onmogelijk dat ze bijvoorbeeld vanuit een huis of een bank via de waterafvoer zijn meegevoerd. “Want dan zouden ze in de brede riool met afvalwater zijn terechtgekomen. Ze kunnen ook niet door het regenwater door de bekkens zijn meegesleurd: overal zitten roosters.”

“Neen, er is maar één uitleg: iemand heeft die zak met goudstaven daar bewust achtergelaten. Allicht omdat iemand anders ze daar zou kunnen vinden.”

De politie onderzoekt wie de eigenaar van de goudstaven is, en of ze afkomstig zijn van een misdaad. Daarbij kunnen ze voortgaan op de inscripties die in de goudstaven zijn gemaakt. Niemand is woensdag bij de politie de twee goudstaven komen opeisen.