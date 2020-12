Man die Franse gendarmes ombracht wilde “bloedbad” aanrichten

De man die in de nacht van dinsdag op woensdag drie Franse gendarmes doodschoot en een vierde verwondde was “bijzonder vastberaden om een bloedbad aan te richten”. Dat heeft de procureur van Clermont-Ferrand, Eric Maillaud, woensdag gezegd. “We werden vanochtend geconfronteerd met een echt oorlogstafereel”, zei Maillaud. “Honderden en honderden kogelhulzen, een overbewapende man, een uitgebrand huis.”

De 48-jarige man doodde de gendarmes toen ze een vrouw te hulp kwamen die op het dak van een huis was gevlucht in het afgelegen dorpje Saint-Just, in de omgeving van Clermont-Ferrand, in het centrum van het land.

Kort na middernacht werden al twee gendarmes beschoten die opgeroepen waren voor feiten van partnergeweld. Ze hadden geprobeerd om het huis te naderen waar de bedreigde vrouw zich had verscholen. Een van hen overleed aan zijn verwondingen, de tweede, die geraakt werd in het bovenbeen, werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Nadat hij zijn huis in brand had gestoken, schoot de dolleman opnieuw op de gendarmes in de buurt van de woning. Hij maakte daarbij weer twee slachtoffers onder de militairen, zegt het parket van Clermont-Ferrand. Zij behoorden tot de antiterreureenheid GIGN die ook was uitgerukt. Vervolgens vluchtte hij weg in zijn 4x4, om anderhalve kilometer verder de controle over het stuur te verliezen. Zijn lichaam werd uiteindelijk vlak bij het voertuig aangetroffen.

De vader, die een militaire opleiding gevolgd heeft, had een heel wapenarsenaal bij.