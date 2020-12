Marco Bizot (ex-Genk) lokt verontwaardiging uit met stevige tussenkomsten en zijn reactie daarop: “Fantastisch, huppa”

In Nederland regent het verontwaardigde reacties na een interview van AZ-doelman Marco Bizot, die in het verleden ook bij KRC Genk in doel stond. Tijdens de 3-1-overwinning tegen Vitesse ging Bizot een aantal keer stevig door op een aanvaller van de bezoekers. De doelman zelf zag er geen graten in. “Gevaarlijk? Als er iets verkeerd gaat misschien, maar het gaat goed.”