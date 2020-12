Onderzoeker is zeker: nog even op de tanden bijten, maar zodra coronavirus gaat liggen, komen de ‘roaring twenties’ terug

De vaccins komen eraan, nog even doorbijten en we krijgen corona klein. En dan? Dan staan we voor wilde jaren vol flirten, feesten en funshoppen. Net als na de Eerste Wereldoorlog en na de Spaanse Griep mogen we ons opmaken voor een soort ‘roaring twenties 2.0’. Dat voorspelt toch de Amerikaanse socioloog en epidemioloog Nicholas Christakis.